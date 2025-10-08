パリ五輪テニス男子日本代表のダニエル太郎（３２）と結婚したモデルの黒田エイミ（３７）が、マタニティー姿を披露した。２人は９月２７日にインスタグラムで「結婚をしました！それと新しい家族のメンバーを年末に迎えます！新しいチャプター楽しみです！これからもよろしくお願いします」と電撃発表した。黒田は８日までに「Ｓｕｍｍｅｒ皆さんたくさんのお祝いメッセージありがとうございます」と祝福に感謝。大きくな