なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」を10月15日午前11時から期間限定で発売します。同商品は、親子丼にえのきやしめじ、エリンギを合わせ、刻み黒トリュフをぜいたくにトッピングした商品です。イタリア産の黒トリュフと、きのこや鶏肉のうまみが溶け込んでおり「秋ならではの味わい」を堪能することができます。同社は「黒トリュフを親子丼に混ぜ合わせてお召し上がり