サンリオと全米女子プロゴルフ協会(以下LPGA)が、複数年にわたるパートナーシップを締結したことを発表。サンリオは、新たにLPGAのグローバルパートナーに加わり、「One World, Connecting Smiles.(⼀⼈でも多くの⼈を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく。)」というビジョンのもと、人々を繋げ、世界中の次世代ゴルファーを支援するべく、さまざまな価値体験を提供していきます。 サンリオ「全米女子