ウィリアム皇太子が先月、英カーディフのバッド・ウルフ・スタジオを極秘訪問していたことが明らかになった。英国映画テレビ芸術アカデミー（BAFTA）会長としての役割の一環で、BBCの人気SFドラマ『ドクター・フー』の象徴であるタイムマシン、ターディス内部を見学し、今後放送予定の歴史ドラマ『ジ・アザー・ベネット・シスター』のセットも訪れた。 【写真】ウィリアム皇太子が極