保健福祉広報協会は、2025年10月8日(水)から10日(金)までの3日間、東京ビッグサイトにて「H.C.R.2025 第52回国際福祉機器展＆フォーラム」を開催中です。アジア最大級となる本展示会では、11か国1地域から414社・団体が出展し、最新の福祉機器やサービスが一堂に会しています。 保健福祉広報協会「H.C.R.2025 第52回国際福祉機器展＆フォーラム」 会期：2025年10月8日(水)・9日(木)・10日(金)会場：東京ビッグサイ