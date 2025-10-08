タレントの伊集院光(57)が7日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。超大物お笑い芸人の凄さについて語った。この日のゲストはお笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹。飯尾はBSテレ東「飯尾和樹のずん喫茶」でMCを務めており、12日放送回ではゴールデンSPとして5軒の喫茶店を巡っているが、スペシャルゲストとしてお笑いタレントの明石家さんまがそのうち2軒のロケに参加したと