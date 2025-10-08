兵庫県・淡路島のハワイアンリゾート施設「Awaji Lanikai Square(アワジ ラニカイ スクエア)」にて、2025年10月11日(土)・12日(日)・13日(月・祝)の3日間、秋の特別イベント「Awaji Lanikai Festa(アワジ ラニカイ フェスタ) in Autumn 2025」が開催されます。入場無料で、フラダンスのステージやワークショップ、縁日、限定フードなどが楽しめるイベントです。 Awaji Lanikai Square「Awaji Lanikai Festa in Autumn 2025」&