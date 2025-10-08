11月15、16日に東京ドームで開催される侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本VS韓国」に臨む侍ジャパンメンバー28人が8日、都内で発表された。来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の選考につながる大事な対外試合。DeNAからは前回23年のWBCの世界一メンバーである牧秀悟内野手が選ばれた。発表後に取材に応じた牧は、右手の手術から回復途上ながら侍ジャパンに名を連ねたことに「凄くう