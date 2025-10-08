山形市にある地域密着型スーパーで8日、常連客を招いた“芋煮会”が行われました。訪れた人は、秋の味覚に舌鼓を打ちながら話に花を咲かせていました。山形市のJR羽前千歳駅前にあるスーパー「エンドー」です。名物は、イカの足・げそを使った「げそ天」。3代目店主の遠藤英則さんは、大手スーパーとの差別化を図るため、7年前に店で余りがちな食材だったげそを使った「げそ天」の販売