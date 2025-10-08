立憲民主党の安住淳幹事長は8日、国民民主党の榛葉賀津也幹事長と国会内で会談し、石破茂首相の後任を選ぶ首相指名選挙での候補統一を打診した。立民の野田佳彦代表にこだわらず、国民の玉木雄一郎代表も「有力候補」だと伝えた。榛葉氏は会談後、記者団に「異なる主義主張の党と打算で一緒に行動することは考えていない」と連携に難色を示した。立民には政権奪取の可能性を追求し、連立入りが取り沙汰される国民を揺さぶる狙