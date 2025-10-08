国家公安委員長などを歴任した自民党の松本純・元衆院議員（７５）は８日、自身のＸ（旧ツイッター）で麻生副総裁から副総裁特別補佐に指名されたことを明らかにした。松本氏は、麻生氏の最側近として知られる。１９９６年衆院選で初当選し、７期務めたが、２０２１年と２４年の衆院選で落選した。