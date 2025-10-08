「日本ハム紅白戦、白組４−６紅組」（８日、エスコンフィールド）クライマックスシリーズに向けた有観客の紅白戦が２日連続で行われ、１万５２７４人が来場した。前日の観衆は１万４４１２人。平日のデーゲームにも関わらず、２日間で２万９６８６人と、３万人に迫るファンを動員した。ファイターズガールによる“きつねダンス”などイニング間の演出も公式戦さながら。三回に左越え３ランを放った松本剛は詰めかけたファン