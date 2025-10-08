スパイはどのようにして、日本人のターゲットに近づくのか。元警視庁公安部外事課の勝丸円覚さんは「ハニートラップを仕掛けてくるのは、映画のような“絶世の美女”ではない。例えば、中国では通訳が日本人を罠にはめるケースがある」という――。（第3回）※本稿は、勝丸円覚『スパイは日本の「何を」狙っているのか』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／cassinga※写真はイメージです - 写真＝iStock