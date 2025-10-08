2024年開催時の「光の庭園」ホテルニューグランドは、11月15日〜来年3月1日までの期間、本館中庭において「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」参加イベントの「光の庭園」を開催する。2024年の「クリスマスツリーデコレーション」中央に噴水を配した緑あふれるヨーロッパ調の美しい庭園で、合計1.5万球の煌めくイルミネーションに包まれるロマンティックな空間を楽しめる。12月25日までの期間は、光のアーチやギフトボックスなど、クリス