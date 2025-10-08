馳浩石川県知事は8日、金沢市内で取材に応じ自民党の新総裁に就任した高市早苗氏について「同年代で国会議員時代の26年間、共に活動し、ときには清和会という同じ派閥にも所属をし、前々回の総裁選で私も推薦人になった」と関係性を振り返りました。そのうえで「もともと彼女の積極財政を私も支持してきたし、まず経済対策といった部分を頑張ってほしい」とエールを送りました。一方、連立については「少数与党である以上は、まず