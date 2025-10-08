外国ではチップを渡す文化があるが、日本にも同様の習慣がある。高級店や高級宿に通う人は、どんなふるまいをしているのか。ノンフィクション作家・野地秩嘉さんの連載「一流の接待」。第8回は「由布院の旅館『玉の湯』オーナーが明かす、一流がやっていること」――。撮影＝鍋田広一由布院温泉「玉の湯」の桑野和泉社長 - 撮影＝鍋田広一■ひなびた温泉地が、世界有数の名所に桑野和泉さんが社長を務めている玉の湯は大分県の由布