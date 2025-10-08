timelesz 橋本将生初主演ドラマ『ひと夏の共犯者』（テレ東系）第1話のTVer再生数が100万回を突破した。 参考：timelesz 橋本将生が連ドラ初出演にして初主演『ひと夏の共犯者』テレ東で10月3日スタート 本作は、『財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～』（テレ東系）、『ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～』（テレ東系）に続く、テレ東×アミューズクリエイティブス