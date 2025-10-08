ダービー2着のマスカレードボール（牡3＝手塚、父ドゥラメンテ）は秋初戦に予定している天皇賞・秋（11月2日、東京）でルメールと新コンビを組むことが分かった。8日、社台レースホースが発表。春の皐月賞（3着）は横山武、ダービーは坂井が騎乗していた。名手との新タッグでG1初タイトルを狙う。