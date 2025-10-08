■台風22号(ハーロン) 【画像】台風進路・全国の天気はどうなる？ 2025年10月8日15時50分発表 8日15時の実況種別    台風大きさ    -強さ    非常に強い存在地域    青ヶ島の南西約300km中心位置    北緯30度30分 (30.5度)東経137度40分 (137.7度)進行方向、速さ    北北東 20 km/h (10 kt)中心気圧    935 h