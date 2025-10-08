連日、クマの市街地への出没が相次いでいますが、きょうは、山形県鶴岡市の市街地で相次いで目撃されました。 【写真を見る】付近に潜んでいる可能性も...鶴岡市の市街地でクマの目撃相次ぐ複数の個体が出没した可能性（山形） クマはまだ付近に潜んでいる可能性があるとして、市と警察が注意を呼びかけています。 市と警察によりますと、きょう午前２時２０分頃鶴岡市新海町の鶴岡みどり町郵便局近くでクマを目撃したと、近