帝国データバンクによりますと、今年度上半期の企業の倒産件数は5146件となり、12年ぶりに5000件を上回りました。中でも人手不足を理由にした倒産は214件、物価高が要因となった倒産は488件に上っていて、それぞれ過去最多を更新しています。帝国データバンクは、中小企業の倒産が目立ったとした上で、「物価高や賃上げなどへの対応に限界を感じて、事業継続を断念する『あきらめ型倒産』のケースが続くだろう」として、今年度の倒