モデルの黒田エイミさんは10月7日、自身のInstagramを更新。妊娠中のおなかを披露し、反響を呼んでいます。【写真】妊娠中のぽっこりおなかを披露「たくさんのお祝いメッセージありがとうございます」黒田さんは「Summer皆さんたくさんのお祝いメッセージありがとうございます」とつづり、8枚の写真を投稿。1枚目で、妊娠中のぽっこりとしたおなかを披露しています。また、2枚目には夫でプロテニスプレイヤーのダニエル太郎選手