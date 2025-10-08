気象庁は8日、南海トラフ地震に備えた地震・津波観測システム「N―net（エヌネット）」について、沖合の海底18地点に設置された地震計のデータを、15日から緊急地震速報に活用すると発表した。発生場所によっては、速報が最大で20秒程度早まる可能性があるという。気象庁などによると、エヌネットは防災科学技術研究所が、南海トラフ地震の想定震源域のうち観測網が設置されていなかった高知県沖から宮崎県沖に整備した。地震