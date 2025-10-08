還付金詐欺で振り込まれた口座から現金を引き出す、いわゆる「出し子」の役割を果たしたとして、警察は当時未成年だった男（２０）を逮捕しました。大阪府警が電子計算機使用詐欺や窃盗の疑いで逮捕したのは、住居不定・無職の男（２０）です。府警によると男は、今年１月から３月にかけ、大阪府内に住む５０代から８０代の男女１６人が「医療費の還付金がある」などとウソの説明を受け、ＡＴＭで振り込んだ現金計約４４００万円を