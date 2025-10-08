元テレビ東京アナウンサーの福田典子が８日までにＳＮＳを更新。「子連れで“駆け込み万博”へ行ってきました」と報告した。２０１５年３月に立教大学経営学科卒業した福田は、ＲＫＢ毎日放送を経て、１６年、テレ東にキャリア採用で中途入社。「モヤモヤさまぁ〜ず２」の３代目アシスタントを務めた。２１年３月に会社員と結婚し、同年１２月に第１子を出産。２４年３月末でテレ東を退社した。同年４月、一般企業に入社し、広