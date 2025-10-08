西武の隅田知一郎投手と平良海馬投手が8日、11月15日と16日に行われるラグザス侍JAPANシリーズ2025の日本代表に選出された。▼ 隅田知一郎「チャンスがあれば出場したいと思っていましたが、選ばれると思っていなかったので、今回の選出は驚きました。とてもうれしいです。負けられないので、チームを勝利に導くピッチングをしたいです」▼ 平良海馬「代表として戦えるのはうれしいことですし、選出いただき光栄です。良いコンデ