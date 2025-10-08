非常に強い勢力で伊豆諸島に接近している特別警報級の台風22号。8日朝の東京・八丈島の上空は、分厚い灰色の雲に覆われていました。台風22号は、9日明け方から朝にかけて伊豆諸島に最接近。関東沿岸部も暴風域に入る可能性があります。中心付近の最大瞬間風速が70m/sと、猛烈な風が吹くおそれがある台風22号。台風22号が接近している東京・八丈島の島民たちは、今日1日台風の備えに追われました。ダイビングショップ：今回はやばそ