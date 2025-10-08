時津町の月読保育園で開かれた親子サンドイッチ教室。 保護者や子どもたちに「食べることの大切さや作ることの楽しさ」などを伝えたいと山崎製パンが企画しました。 参加した年長組の15人が、お母さんと一緒に食パンを使ってサンドイッチを作ります。 （園児） 「レタスのっけられた」 レタス、ハム、チーズのほか、ポテトサラダもパンにはさみます。 仕上げにコップで丸くパンをくりぬいて、完成