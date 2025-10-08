10月7日の夜遅く、熊本市中心部で起きた事故でバイクが大破しました。乗っていた男性は重傷です。 【写真を見る】大破したバイク 駆け付ける救急隊事故当時の現場の様子 元の形がわからないほど壊れたバイク。バイクから10mほど離れた場所で男性が倒れていて、救急隊が対応にあたっていました。 消防などによりますと、昨日（10月7日）午後11時過ぎ、熊本市中央区の国道3号、代継橋交差点で乗用車とバイクが衝突しました。