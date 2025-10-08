8代目尾上菊五郎（48）、長男で6代目菊之助（11）が8日、名古屋市で、襲名披露興行となる「吉例顔見世」（11〜26日、御園座）へ向け、大須商店街を練り歩き、大須観音で成功祈願を行った。菊五郎、菊之助ら出演者は人力車に乗って、大須ふれあい広場を出発し、約20分かけて大須観音へ向かった。笑顔で沿道の人々に手を振ると、「音羽屋！」のかけ声が飛び、たくさんの声援が送られた。大須観音では出演俳優13人が並んだ。菊五郎は