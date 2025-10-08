友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は友だちと好きな人が被った話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・さえは、聡太が好きです。しかし内気な彼女は告白はおろか、聡太が好きなことを友だちにすら相談できていない様子。そんなとき、まりあと一緒に帰っている聡太を見かけて……？原案：R