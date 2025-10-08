自民党・高市早苗総裁の記者会見を待機する報道陣の一部が「支持率下げてやる」などと発言したとされる動画がSNS上で拡散した問題で、自民党・鈴木貴子衆院議員が2025年10月8日、「非常に残念な発言です」とX上で批判した。ハッシュタグで「支持率上げる写真あったら欲しい」問題視されているのは、高市氏が10月7日に行った記者会見のライブ中継を切り抜いた動画だ。日本テレビのYouTubeチャンネルが会見前から生配信を行っていて