今回、Ray WEB編集部は好きな人について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公さえは、大学生です。さえには好きな男の子・聡太がいて……？さえは帰り道に、聡太とまりあが一緒に歩いているのを見てしまいました。まりあが聡太のことを好きだと思っていなかったさえはモヤモヤ。このあと、さえの恋はどうなるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：にすい57ライター Ray WEB編集部