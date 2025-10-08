研ぎ澄まされた走りを追求した特別なロードスターとはマツダは、モータースポーツへの挑戦で培ってきた技術と情熱を結集させた「マツダスピリットレーシング」初となる市販車を正式に発表しました。それは「マツダ スピリットレーシング ロードスター」と「マツダ スピリットレーシング ロードスター12R」の2台です。【画像】これが716万円の「ロードスター」です！ 画像で見る10月24日より予約受注を開始し、発売は2026年1