徳島大学に通う2人の学生でつくる漫才コンビ「てのひら停車」。2年前にコンビを組み、学内にお笑いサークルを立ち上げて活動を続けています。真摯にお笑いに打ち込む、2人の青春をカメラが追いました。 ■徳島大学生のお笑いコンビ 漫才コンビ「てのひら停車」。兵庫県出身でツッコミの前内大輝さん21歳と、徳島市出身のボケの弘田貴也さん21歳の、徳島大学理工学部の2人が2023年に結成。2人がサークルを立ち