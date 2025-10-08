俳優の染谷将太とお笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍＆じろうが８日、東京ミッドタウン日比谷で行われた角ハイボールｐｒｅｓｅｎｔｓ「はじめてなのに、常連さん。Ｂａｒｋｉｉｒｏ」のオープニングイベントに出席した。長谷川がバーテンダーを務め、染谷とじろうが常連役で登場。サントリー「角瓶」のテレビＣＭで実際に使われている「Ｂａｒｋｉｉｒｏ」を見たじろうが「撮影を思い出しましたね」とボケると、長谷川が「