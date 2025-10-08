スカパーＪＳＡＴ株式会社が、「各スポーツの熱狂度」都道府県ランキングを発表した。プロ野球を観戦するために最もお金を投資しているのは広島県と判明。２位は京都府、３位・福岡県という結果になった。広島県は地元球団の広島東洋カープの存在や、地上波やローカル紙などでの露出が多く、視聴体験だけでなくファンになる導線が日常的に多いことが要因だと考えられる。「費用」「発信」「頻度」の３項目全て高水準で、観戦