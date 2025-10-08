◇紅白戦（８日、エスコンフィールド）日本ハムは２日連続で紅白戦を行い、白組の「６番・中堅」で出場した万波中正外野手は、適時打を含む２安打を放ち、ＣＳへ向けて不安を払拭した。２回に詰まりながらも左越えの安打を放つと、５回２死二塁ではバットを折りながらも二遊間を破る中前適時打。紅白戦２試合で６打数３安打１打点と、好気配で本番へ臨む。９月２７日に腰痛で登録抹消。実戦から離れていたが「違和感なくゲー