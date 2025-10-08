中日は８日、ナゴヤ球場に隣接する選手寮でスカウト会議を行った。上位指名候補として、健大高崎高の石垣元気投手、青学大の中西聖輝投手、創価大・立石正広内野手の名前を挙げ、指名候補選手を約９０人に絞った。スカウト会議では、候補選手の映像を確認。担当スカウトからの報告や、ドラフト戦略など約３時間半の話し合いが行われた。会議に出席した井上監督は「長所や短所をすりあわせた、というところ。（ドラフトまで）ま