2025年の春に県内の高校を卒業した生徒の4年制大学への進学率は55.9％で、7年ぶりに前の年度を下回ったことが県教育委員会の調べで分かりました。県教育委員会によりますと、2024年度、県内の高校を卒業した生徒は5251人で、4年制大学への進学者数は2936人でした。このうち男子は1488人で進学率55・5％、女子は1448人で進学率56・4％となっています。男女を合わせた進学率は55・9％で、これは過去最高となった2023年度の56・5％か