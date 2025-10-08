昨年50周年を迎えたハローキティが次の55周年に向けて世界中をやさしさでつなげるグローバルブランディングキャンペーンを始動！「HELLO KITTYS PICNIC GARDEN」が、10月29日（水）より六本木ヒルズ 大屋根プラザで期間限定開催される。☆トレンドファッションの衣装が可愛いハローキティのグッズや会場イメージをチェック！（写真13点）＞＞＞東京・六本木ヒルズにて、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の新イベント