MLBのポストシーズンは日本時間8日、ア・リーグ地区シリーズの第3戦が行われました。3戦先取の地区シリーズで、追い込まれていたのは東地区2位のヤンキース。同地区優勝のブルージェイズに連敗し敗退の危機でしたが、地元ニューヨークに戻ってきて迎えた第3戦、最大5点差をひっくり返す逆転勝利をあげました。5点を追う3回裏にアーロン・ジャッジ選手のタイムリー2ベースなどで追い上げると、4回にはジャッジ選手がPS第1号となる3