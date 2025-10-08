日産自動車は来週発売する電気自動車「リーフ」の新型車について、一度の充電で走行する距離が、これまでの1.5倍の702キロとなると発表しました。日産自動車は他社に先駆けて、2010年に電気自動車を発売していて、今回の新型車は8年ぶりのモデルチェンジとなります。電気自動車は充電施設が限られるため、一度の充電で走れる距離が重要となりますが、バッテリーの劣化を抑える最新技術で、航続距離を702キロに伸ばしました。また、