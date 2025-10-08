気象庁は、伊豆諸島の一部に暴風と高波の特別警報を発表しました。最大級の警戒を呼びかけています。台風が接近している八丈島から中継です。現在、雨は降ったり止んだりを繰り返しており、風は徐々に強くなってきてホテルの前にある木が揺れています。朝から島内を取材していますと、住民の方は「今回の台風は被害が大きいかもしれない」と不安を口にして備えを急いでいて、スーパーには「きょう・あすの食料を確保したい」と次々