文部科学省はきょう（8日）、大学の学部と修士課程を一貫教育としてあわせて5年で修了できる新たな制度案を中央教育審議会の部会に示しました。文科省は、海外で修士課程を経て経営者になるなどして活躍する人材が多い現状に照らし、国際的に活躍できる専門性のある人材を育てることを目指しています。修士号を取得した人数（人口100万人あたり）を見ると、2022年度で以下のようになり、他国を大きく下回ることが分かります。日本