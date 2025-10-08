石破総理があさってにも示す戦後80年の総理見解。「必ず負ける」との調査研究があったにもかかわらず、なぜ戦争に突き進んだのか、その検証内容を発表する方針であることが分かりました。石破総理はきょう、戦後80年の節目に合わせた見解の発表に向け、安倍元総理の「70年談話」の作成にも携わった北岡伸一東京大学名誉教授と意見を交わしました。東京大学 北岡伸一 名誉教授「（石破総理は）何でああいう戦争になったか