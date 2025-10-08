日本保守党の共同代表を務める河村たかし衆議院議員が、離党届を提出しました。河村たかし衆院議員：日本保守党の百田代表宛てに離党届を提出しました。離党します。日本保守党と信頼関係を築いていくのは不可能だと。国会内で記者会見を開いた河村氏は、離党届を提出した理由として、百田尚樹代表らとの「党勢拡大の手法の違い」などを挙げました。河村氏は、百田氏からペットボトルを投げつけられ脅迫されたなどとして、10月、東