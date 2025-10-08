災害時や入院、旅行中など、洗濯が難しいシーンで意外と困るのが「下着の清潔」。そんなお悩みに寄り添う新アイテムが登場しました。補正下着メーカー発のライフスタイルブランド「エナイ（e’nai）」から、2025年9月27日（土）8:00発売の「使い捨てコットンショーツ」。天然コットン100％のやさしさと、心強い個包装仕様で、非常時も日常も快適に過ごせる“お守りのようなショーツ”です。 エナイ