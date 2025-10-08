横手市の小学校でウシの乳搾り体験が行われました。子どもたちはウシとのふれあいを通して食と酪農について理解を深めました。ウシの乳搾り体験は、酪農家などで作る秋田県牛乳普及協会とJA全農あきたが開きました。横手市の栄小学校にやってきたのは、生後2週間の子ウシと、5歳のメスのホルスタインです。8日は3年生と4年生の児童たちが、ウシの乳搾りを体験しました。日々の食卓に欠かすことのできない牛乳。しかし、飼料価格の