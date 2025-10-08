来年春のセンバツ甲子園につながる高校野球 秋の東北大会が開幕しました。8日は開会式が行われ、県勢3校は9日以降、2回戦から登場します。各県大会の上位3校、あわせて18校が出場する東北大会は8日、盛岡市で開会式が行われました。県大会優勝で、経法大附属時代以来24年ぶりのセンバツ甲子園を狙う明桜。夏に続いて2季連続の甲子園を目指す金足農業。そして初のセンバツ甲子園を目標とする秋田中央が出場します。センバツ甲子園出